Россия и непогода оставили без света жителей 10 регионов: где самая тяжелая ситуация сегодня

Погода стала причиной отсутствия электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах

Очередной обстрел россиян 29 января объектов энергетической инфраструктуры привел к отключению электроэнергии абонентов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Кроме того, погодные условия стали причиной отсутствия электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В целом, в Киеве и области пока сохраняется дефицит электроэнергии, отметил Некрасов. Для столицы действуют временные графики с учетом доступных мощностей.

По сообщению ДТЭК, в Киевской области отключение электроэнергии произошло в части Броварского и Бориспольского районов.

При этом заместитель министра указал, что самая тяжелая ситуация на прифронтовых и приграничных территориях, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

По состоянию на 29 января графики почасовых отключений действуют по всей стране, как и ограничения мощности для производства. Отдельно в нескольких регионах действуют экстренные отключения.

Работы по восстановлению энергосистемы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

28 января оккупанты обстреляли баллистикой Кривой Рог. Удар привел к отключению электроэнергии в нескольких крупных котельных. В результате без тепла остались сотни многоквартирных домов.

Что касается ситуации в Киеве, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что на преодоление энергетического кризиса в столице уйдет целый год – и только при условии активного участия других регионов.

