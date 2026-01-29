'С ней все в порядке?': новые фото Николы Пельтц встревожили ее поклонников

Подписчики акцентируют внимание на весе модели.

Поклонники Бруклина Бекхэма и Николь Пельтц выразили обеспокоенность внешним видом 31-летней актрисы и модели.

Старший сын Бекхэмов поделился в своем Instagram-аккаунте серией фотографий, сделанных во время прогулок с женой. Снимки, которые должны были показать повседневную жизнь супругов и их близость, вызвали волну обсуждений в соцсетях, поскольку некоторых взволновала худоба Николы.

В комментариях под публикацией пользователи массово выражали беспокойство о ее самочувствии, называя внешний вид актрисы тревожным и призывая Бруклина позаботиться о ней:

Видео дня

"Он "шеф-повар", а она не ест?".

"Я очень беспокоюсь о ее здоровье. Похоже, у нее расстройства пищевого поведения".

"Каждый раз, когда они публикуют новое фото, Никола выглядит все худее! С ней все в порядке?".

"Накорми свою жену, брат, разве ты не шеф-повар?".



Несмотря на волну беспокойства, часть пользователей в комментариях поддержала пару, призывая их беречь личные границы и не обращать внимания на давление со стороны окружения:

"Брат, просто будь собой. Самое главное, чтобы ты был счастлив. Мне уже все равно, кто прав, а кто нет. Просто будь счастлив и здоров".

"Семья - это не все. Я сам усвоил этот урок. Оставайся со своей женой, она - твоя семья".

"Я горжусь вами. Нужно иметь настоящее мужество, чтобы разорвать этот круг!".

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм опубликовал эмоциональный пост, в котором раскритиковал своих родителей - Дэвида и Викторию Бекхэм. Он заявил, что не планирует восстанавливать отношения с семьей, обвинив их в чрезмерном контроле и сосредоточенности на публичном имидже.

По словам Бруклина, переезд в Лос-Анджелес вместе с Николой стал для него способом обрести покой и дистанцироваться от постоянного давления. Он также подчеркнул, что стремится к приватности и жизни без влияния публичности и манипуляций.

Вас также могут заинтересовать новости: