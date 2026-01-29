Вышел трейлер зомби-комедии от дочери создателя культовой 'Ночи живых мертвецов'

В украинский прокат фильм "Королевы живых мертвецов" выйдет 5 февраля 2026 года.

Вышел трейлер зомби-комедии "Королевы живых мертвецов" (Queens of the Dead) – дебютный полнометражный фильм американской режиссерши Тины Ромеро, дочери настоящего короля зомби-хоррора, культового Джорджа Ромеро ("Ночь живых мертвецов", "Рассвет мертвецов").

По сюжету фильма, который в украинском прокате проходит под названием "Клубный зомби-апокалипсис", во время зажигательной костюмированной вечеринки в клуб врываются зомби. Манхэттен уже захвачен, и, чтобы спасти себя и гостей вечеринки, главным героям нужно вооружиться тем, что есть под рукой, объединиться и придумать способ, как избавиться от незваных зомби.

Главные роли в фильме сыграли Кэти М. О'Брайан ("Бегущий человек", "Королева ринга", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", "Смерчи", сериал "Мандалорец"), Куинси Данн-Бейкер ("Без обид", сериал "Убийства в одном здании"), Маргарет Чо (сериал "Перси Джексон и олимпийцы"), Бригитт Ланди-Пейн ("Сенсация", "Билл и Тед", "Уменьшение") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Tribeca Film Festival, где он получил в основном положительные отзывы.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 83% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 62% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора SVOEkino Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 5 февраля 2026 года.

