Украина может устроить блэкаут в Москве: эксперт объяснил, почему этого еще не произошло

Эксперт убежден, что должен быть симметричный ответ на то, что россияне оставили Киев без света.

У Украины есть возможности для создания блэкаута в Москве. Об этом сказал в эфире "Radіо NV" Павел Кишкар, офицер ВСУ, подполковник, народный депутат ВРУ 8-го созыва.

"Если отключают Киев или Одессу от электроснабжения, то точно то же самое нужно делать с Питером и Москвой. Как бы это ни звучало противоречиво, но симметричный ответ должен быть. Люди должны понимать, что если нам делают больно, то мы можем так же ответить", – подчеркнул он

На заявление журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский обещал, что если будет блэкаут в Киеве, то будет он и в Москве, но этого не происходит, возможно из-за того, что нет возможности, эксперт ответил:

"Думаю, что возможности есть. Вопрос времени, момента, уместности, морозов. Это если выстроить какую-то цепочку. На сегодня возможности есть, но как мы их будем применять и когда, то это решение высшего военного командования".

Он подчеркнул, что для Украины нет на территории России ни одного запрещенного объекта.

"Это такой же объект, как и на линии боевого столкновения. И это нужно признавать", - подчеркнул Кишкар.

Он напомнил, что Россия почти в целых городах из-за ударов дронами и ракетами лишает мирных людей света и тепла.

Без света остались жители 10 регионов Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что очередной обстрел россиян 29 января объектов энергетической инфраструктуры привел к обесточиванию абонентов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, погодные условия стали причиной отсутствия электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

В целом, в Киеве и области пока сохраняется дефицит электроэнергии, отметил Некрасов. Для столицы действуют временные графики с учетом доступных мощностей.

