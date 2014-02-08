В Крыму под открытым небом провели форум Евромайданов

Мероприятие провели под открытым небом под стенами Постоянного представительства президента Украины в Крыму, сообщает Радио Свобода.

Сокоординатор крымского Евромайдана Андрей Щекун обвинил крымскую власть в попытках помешать крымчанам высказывать свое мнение и попытках сорвать этот форум.

Как сообщил один из инициаторов мероприятия Сергей Ковальский, для его проведения организаторы арендовали и оплатили актовый зал гарнизонного Дома офицеров. Накануне вечером позвонил его руководитель и сообщил, что из-за давления власти не может предоставить помещение.

В субботу утром, когда почти три сотни делегатов форума собрались возле Дома офицеров, помещение было закрыто, а на ролетах, закрывающих двери, висело объявление «Выходной».

Читайте такжеСБУ будет расследовать сепаратистские заявления в КрымуУчастники форума Евромайданов выстроились в колонну и под флагами Украины и Евросоюза прошли по центральным улицам Симферополя к зданию Представительства президента. По пути они скандировали: «Крым - это Европа!», «Слава Украине!», «Банду геть!»

Участники форума приняли резолюцию, в которой констатировали, что власть в Украине «узурпирована Виктором Януковичем и его окружением», а Майданы стали формой непосредственной демократии, «через которую осуществляется волеизъявление украинского народа» и что Евромайданы Украины «должны стать стороной переговоров с властями».

Участники форума также выработали и утвердили задачи, принципы формирования и критерии к членам «Технического правительства широкого состава», который в переходный период должен был бы взять на себя ответственность за выведение Украины из политического и экономического кризиса.

После начала форума Евромайданов, к Постоянному представительству президента также подошли несколько десятков активистов партии «Русский блок» и близкого к Партии регионов движения «Стоп-майдан», однако они не препятствовали проведению мероприятия.