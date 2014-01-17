Азаров: С каждым днем все больше людей утверждаются в правоте власти

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

«Наш принцип заключается в том, чтобы максимально разъяснить людям то, о чем Вы говорите, и показать, что действия оппозиции направлены на хаос в стране. Я думаю, мы ведем правильную политику. С каждым днем все больше и больше людей утверждаются в нашей правоте», - отметил премьер.

Азаров также выразил мнение, что «значительная часть людей находится еще под влиянием лживых лозунгов и обещаний» оппозиционных политиков.

«А это же тоже наши люди - граждане Украины. Поэтому и с ними надо работать», - добавил глава правительства.