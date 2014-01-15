Азаров считает, что Евромайдан ломает судьбы, зомбируя людей

В Украине нет социального конфликта, а инспирированный провокациями оппозиции Майдан ломает судьбы людей.

Об этом заявил на заседании правительства премьер Николай Азаров, сообщает Украинская правда.

Он назвал бюджет- 2014 бюджетом "социальной стабильности и развития" и подозревает, что" именно такого сценария стабильного экономического развития государства всеми силами старается не допустить оппозиция".

"Что означает их решение блокировать принятие бюджета? Оппозиция хочет переложить на власти ответственность за возможные задержки заработных плат, повышения зарплат, соцпособий", - заявил премьер.

По его словам, люди должны понять, что "страна живет совсем не теми лозунгами, которыми пытаются зомбировать людей на Майдане".

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Премьер считает, что в Украине нет общественного конфликта или "отчаянного социального протеста".

"В Украине искусственно инспирировано социальное противостояние, которое подпитывается только провокациями оппозиции и поддержкой отдельных иностранных деятелей", - заявил Азаров.

Он заявил , что "за все время Майдан не "родил" ни конструктивного проекта для государства. Не осуществил ни одного полезного дела для людей".

"Наоборот, многим людям, которых толкнули на правонарушение, уже сломали судьбу. И многим - еще могут сломать", - предупредил премьер.