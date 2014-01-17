Автомайдан уверен, что запрет на движение в колоннах не помешает их акциям

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в Штабе национального сопротивления активист Автомайдана Сергей Поярков, говоря о принятых накануне законы, отметил, что “они выписывали их именно под Автомайдан”.

“Последние полтора месяца они четко отслеживали все наши действия и отразили то, что мы делали”, - сказал он.

По убеждению Пояркова, “даже данные законы дают возможность продолжать нашу деятельность”.

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“Мы действовали, действуем и будем действовать в рамках закона”, - отметил он и добавил, что Автомайдан имеет много креативных идей, которые всегда в пределах закона.

В то же время свои идеи, как теперь двигаться колоннами, активисты не озвучили, аргументируя это тем, что власть не должна узнать об этих идеях.

“Мы будем совершать проявления... Видели все голливудские фильмы, там есть много полезных вещей. Наши люди более творческие, чем голливудские фильмы”, - сказал активист Автомайдана Борис Булатов.