Тягнибок, Кличко и Яценюк сегодня «поднимают» Луцк (фото)
17:07, 09 апреля 2013Политика
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В Луцке началась акция в рамках всеукраинской кампании «Вставай, Украина!».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», марш во главе с лидерами «Свободы» Олегом Тягнибоком, фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком и партии «УДАР» Виталием Кличко начался от Киевской до Театральной площади.
Акция ”Вставай, Украина!” в Луцке / Фото с сайта ”Батькивщины”
Участники акции, которые идут в сопровождении барабанщиков, скандируют лозунги: «Банду – долой!», «Януковича – на нары!», «Украина – превыше всего!» и др.
Впереди колонны активисты развернули большой Государственный флаг Украины.
По данным Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, перед началом акции на Киевской площади собралось около 600 человек.
На митинг в Луцке подтягиваются люди/ Фото с сайта ”Батькивщины”
К охране общественного порядка привлечены более 100 работников милиции.
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