Тягнибок, Кличко и Яценюк сегодня «поднимают» Луцк (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», марш во главе с лидерами «Свободы» Олегом Тягнибоком, фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком и партии «УДАР» Виталием Кличко начался от Киевской до Театральной площади.

Участники акции, которые идут в сопровождении барабанщиков, скандируют лозунги: «Банду – долой!», «Януковича – на нары!», «Украина – превыше всего!» и др.

Впереди колонны активисты развернули большой Государственный флаг Украины.

По данным Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, перед началом акции на Киевской площади собралось около 600 человек.

К охране общественного порядка привлечены более 100 работников милиции.