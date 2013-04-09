Порошенко не исключает, что будет претендовать на кресло мэра Киева

Об этом он сам заявил в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"От власти будет один кандидат, и его фамилия - не Порошенко. От оппозиции, возможно, его фамилия будет Порошенко", - заявил он.

"Любой кандидат, который будет выдвинут, может рассчитывать на мою поддержку, если он будет выдвинут от оппозиции", - позже добавил Порошенко.

Как известно, 2 апреля под Верховной Радой состоялся митинг оппозиции, цель которого - добиться назначения выборов в Киеве на 2 июня. Однако Верховная Рада до сих пор не назначила выборы в Киеве.