Порошенко не исключает, что будет претендовать на кресло мэра Киева
08:34, 09 апреля 2013Политика
1139
Одним из кандидатов в мэры Киева от оппозиции может стать Петр Порошенко.
Порошенко говорит, что кандидат от оппозиции будет один
Об этом он сам заявил в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.
"От власти будет один кандидат, и его фамилия - не Порошенко. От оппозиции, возможно, его фамилия будет Порошенко", - заявил он."Любой кандидат, который будет выдвинут, может рассчитывать на мою поддержку, если он будет выдвинут от оппозиции", - позже добавил Порошенко.
Как известно, 2 апреля под Верховной Радой состоялся митинг оппозиции, цель которого - добиться назначения выборов в Киеве на 2 июня. Однако Верховная Рада до сих пор не назначила выборы в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter