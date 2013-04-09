Грымчак думает, что обращение Лутковской о помиловании Луценко - сказка
07:49, 09 апреля 2013Политика
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По мнению народного депутата VI созыва, Лутковская подписывала обращение к Президенту, когда решение уже было принято.
Грымчак думает, что Лутковская хотела "сохранить лицо"
На момент, когда Омбудсман Валерия Лутковская подписывала обращение о помиловании Юрия Луценко, решение по этому вопросу в Администрации Президента было уже готово для обнародования.
Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат VI созыва Юрий Гримчак.
«Я думаю, что в тот момент, когда Лутковская подписывала это обращение к Президенту - решение было принято, согласовано и подписано, и готово для обнародования. То есть - это поиск путей, как это сделать более или менее сохранив лицо», - заявил Грымчак.
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