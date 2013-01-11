Кожара и Зурабов говорили о сотрудничестве в международных организациях

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов обсудили актуальные вопросы двустороннего политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи было также уделено отдельное внимание состоянию подготовки к седьмому заседанию Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоится 13-14 января с.г. в г. Черновцы.