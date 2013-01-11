Кожара и Зурабов говорили о сотрудничестве в международных организациях
20:31, 11 января 2013Политика
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Кожара и Зурабов обсудили актуальные вопросы украинско-российского двустороннего политического диалога.
Кожара встретился с Зурабовым / Фото: пресс-служба МИД
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов обсудили актуальные вопросы двустороннего политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.В ходе встречи было также уделено отдельное внимание состоянию подготовки к седьмому заседанию Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоится 13-14 января с.г. в г. Черновцы.
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