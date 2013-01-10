Лавров и Кожара обсудят пограничные вопросы и ситуацию в Приднестровье

В МИД указали, что 13-14 января состоится визит главы МИД РФ на Украину (Черновцы), в ходе которого запланировано проведение седьмого заседания подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии. В рамках подкомитета созданы и работают шесть подкомиссий: по вопросам взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, урегулирования региональных конфликтов, Азово-Керченского урегулирования, пограничной и консульской проблематике, сотрудничества в международных организациях, сообщают РИА Новости.

"На заседании подкомитета будут предметно рассмотрены все вопросы, входящие в компетенцию указанных подкомиссий. Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить и другие актуальные темы двустороннего российско-украинского сотрудничества, важнейшие международные проблемы, в частности проблематику европейской безопасности. Особое внимание будет уделено ходу приднестровского урегулирования", - говорится в документе.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, Кишинев утратил контроль над левобережными районами и Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы. Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдавию данный вариант не устраивает, она предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства. В переговорах по приднестровскому урегулированию участвуют Молдавия и Приднестровье - как стороны конфликта, РФ, Украина и ОБСЕ - как посредники, Евросоюз и США - как наблюдатели.