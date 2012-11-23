Палестина просит поддержать ее стремление получить статус наблюдателя при ООН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом дипломат заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

«Призываем Израиль прекратить угрозы в адрес палестинского руководства, не возобновлять акты агрессии в Секторе Газа в попытке сорвать палестинские усилия по приобретению статуса государства-наблюдателя при ООН», - сказал Х.Ариката.

Посол Палестины также призвал международное сообщество «посодействовать прекращению израильской агрессии» против палестинского народа.

«Израильское правительство должно понести полную ответственность за свои действия и военные преступления против мирного населения, а также за материальный ущерб, понесенный палестинским народом», - сказал Х.Ариката.

Как сообщал УНИАН, масштабную операцию «Облачный столп» против боевиков ХАМАСа в Секторе Газа Израиль начал 14 ноября после участившихся обстрелов Израиля с палестинской стороны. В результате военных действий, длившихся с 14 по 21 ноября, погибли пять израильтян, ранения получили около 90 человек. Потери палестинской стороны – 162 человека убиты, около 2350 ранены.

Вечером 21 ноября в Каире было объявлено о прекращении огня в зоне конфликта.

Главное условие заключенного соглашения – «затишье в обмен на затишье». Это значит, что в случае атаки со стороны Сектора Газа Тель-Авив оставляет за собой право на ответную военную операцию, в том числе и наземную.