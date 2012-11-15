Палестина заявляет, что Израиль войной хочет помешать ей получить статус в ООН
Постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации Рияд Мансур заявил, что "безответственным действиям Израиля" необходимо положить конец.
Об этом он заявил после завершения экстренного заседания Совета ООН.
"Если израильская агрессия продолжится, мы вернемся в Совет Безопасности, чтобы предложить проект резолюции", - цитирует слова Мансура ИТАР-ТАСС.
Он также заявил, что военной операцией Израиль "пытается сместить внимание с наших усилий по самоопределению".
"Я думаю, что израильтяне до смерти боятся дать нам добиться успеха в стремлении получить статус государства- наблюдателя в системе ООН", - отметил Мансур, сказав также, что ничто "не помешает палестинцам добиться этой цели".
В свою очередь, израильские и американские представители заявили, что единственной причиной начала операции стал обстрел территории Израиля, а единственной целью - борьба против террористических групировок, совершивших его.