Палестина заявляет, что Израиль войной хочет помешать ей получить статус в ООН

Об этом он заявил после завершения экстренного заседания Совета ООН.

"Если израильская агрессия продолжится, мы вернемся в Совет Безопасности, чтобы предложить проект резолюции", - цитирует слова Мансура ИТАР-ТАСС.

Он также заявил, что военной операцией Израиль "пытается сместить внимание с наших усилий по самоопределению".

"Я думаю, что израильтяне до смерти боятся дать нам добиться успеха в стремлении получить статус государства- наблюдателя в системе ООН", - отметил Мансур, сказав также, что ничто "не помешает палестинцам добиться этой цели".

В свою очередь, израильские и американские представители заявили, что единственной причиной начала операции стал обстрел территории Израиля, а единственной целью - борьба против террористических групировок, совершивших его.