В рамках проекта "Фотограф года" состоятся мастер-классы для любителей фотографии

18 октября в 18-00 в Севастополе в рамках проекта "Фотограф года" состоятся мастер-классы для профессионалов и любителей фотографии, которые проведут легендарные фотографы Анна Войтенко и Александр Ляпин.

Мастер-классы пройдут в помещении магазина «Фокстрот» в ТРЦ «Муссон» по адресу: г.Севастополь, ул. Вакуленчука, 29.