СМИ: Между Молдавией и Украиной разгорается новый торговый спор

Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

В распоряжении издания оказалась копия письма вице-премьера—министра экономики Молдавии Валерия Лазэра министру экономического развития и торговли Украины Петру Порошенко от 13 сентября. В этом документе Кишинев выразил обеспокоенность тем, что производители коньяка в Украине с 1 апреля 2013 года обязаны использовать не менее 25% местного коньячного спирта.

В письме отмечается, что такая норма может привести к "существенному уменьшению поставок коньячного спирта по ранее заключенным долгосрочным контрактам между молдавскими и украинскими компаниями, что повлечет за собой значительные убытки предприятий, сокращение производства и рабочих мест". Речь идет о существенном объеме экспортной выручки Молдавии. В 2011 году молдавский импорт спиртов и дистиллятов из винограда в Украину составил $10,2 млн.

Такая норма, по мнению молдавской стороны, противоречит п. 1, 4 и 5 статьи III генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО, а также подпункту "а" п. 1 иллюстративного перечня, который является приложением к соглашению о связанных с торговлей инвестиционных мерах. В посольстве Молдавии в Украине подтвердили ведение соответствующих переговоров между правительствами двух стран.

"Сейчас между нашими государствами ведутся активные консультации, и мы надеемся, что эту проблему удастся решить без обращения в органы ВТО",— пояснила советник посольства по экономическим вопросам Дарья Занога.

Комментарии украинского Минэкономразвития вчера получить не удалось.

Интересно, что против данной нормы выступают и молодые компании в Украине, не успевшие накопить большой объем выдержанных спиртов и вынужденные закупать их за границей, отмечают участники рынка.

"Необходимость этих норм достаточно спорна, так как требование наличия 25% местного сырья касается не конкретной продукции, а общего оборота предприятия. Выходит, что отдельные предприятия могут выпускать продукцию под названием "коньяк", на 100% состоящую из импортного сырья. Поэтому такая норма лишь поставит украинские предприятия в неравные условия",— отмечает президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир Демчак.

Если Молдавия доведет этот спор до органов ВТО, общее количество торговых конфликтов между двумя странами вырастет до трех. Еще в феврале 2011 года Украина подала запрос на официальные консультации относительно взимания Молдавией экологического сбора с импортеров за упаковку товара из пластика и Tetra Pak (за исключением молочной продукции). Уже в марте Кишинев направил свой запрос в ВТО, обвинив Украину в дискриминации импорта бренди.