Социолог исследовал, чем отличаются избиратели основных партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленного на круглом столе руководителем социологической службы «Ukrainian Sociology Service» Александром Вишняком.

По его словам, сейчас основные принципиальные отличия между партиями наблюдаются в геополитических и язычно-культурных взглядах избирателей. Проевропейская внешнеполитическая ориентация характеризует электорат ВО «Свобода»: 64% - за вступление Украины в ЕС, 69% - против присоединения Украины к Таможенному союзу; ВО «Батькивщина»: 65% - за вступление в ЕС, 57% - против вступления в Таможенный союз; «УДАРа»: 69% - за вступление в ЕС, 47% - против вступления в Таможенный союз; партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!»: 64% за вступление Украины в ЕС и 43% - против вступления в Таможенный союз.

В то же время среди избирателей этих политических сил преобладает негативное отношение к вступлению Украины в НАТО. Так, ВО «Батькивщина» - 55% против вступления в НАТО, 23% - «за», «УДАР» - 49% против, 17% - «за», «Украина - Вперед» - 63% против, 18% «за», ВО «Свобода» - 42% против, 36% «за».

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Пророссийская ориентация, антиевропейская и антинатовская ориентация преобладает у избирателей Партии регионов (69% - за присоединение Украины к Таможенному союзу, 49% - против вступления Украины в ЕС и 77% - против вступления в НАТО) и КПУ (79% - за присоединение Украины к Таможенному союзу, 73% - против вступления Украины в ЕС и 84% - против вступления в НАТО).

Наиболее дифференцирован электорат политических партий в вопросе предоставления русскому языку статуса официального. Абсолютное большинство избирателей ВО «Свобода» (94%), ВО «Батькивщина» (85%), «УДАРа» (74%) и подавляющее большинство избирателей «Украина – Вперед!» (53%) - против предоставления русскому языку статуса официального языка, а подавляющее большинство избирателей Партии регионов (67%) и Коммунистической партии (62%) - за предоставление русскому языку статуса официального. Однако даже среди избирателей КПУ (30%) и ПР (27%) есть противники официального статуса русского языка.

Отношение избирателей разных политических сил к импичменту Президента Виктора Януковича также является линией политического раздела: поддерживают идею импичмента Президента избиратели ВО «Батькивщина» (72%), ВО «Свобода» (74%), «УДАРа» (47%).

Не поддерживают идею импичмента избиратели Партии регионов (92%) и большинство избирателей Коммунистической партии (53% не поддерживают, 27% - поддерживают) и «Украина – Вперед!» Н.Королевской (50% не поддерживают, 22% - поддерживают).

В электорате всех ведущих политических партий, кроме КПУ, преобладают сторонники демократии как наиболее желаемого типа политического строя (от 60% - в ВО «Батькивщина» до 45% - у «УДАРа». Только в электорате КПУ несколько преобладают сторонники авторитарного режима (36%) над сторонниками демократического строя.

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Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа 2012 года. Всего в 132 населенных пунктах было опрошено 2009 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.