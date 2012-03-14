Весь состав Ученого совета Института социологии вызывают на допрос в СБУ.

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА.

Он также передал УНИАН копию письма от СБУ, в котором дано “расписание” допросов всех ученых-социологов, среди которых такие известны люди, как Николай ШУЛЬГА, Николай ЧУРИЛОВ, Александр ВИШНЯК и еще полтора десятка самых известных социологов страны.

В письме старшего следователя 3-го отдела 1-го управления СБУ господина ДЫШЛЮКА, в частности, говорится, что “явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод”, а при наличии оснований - привлечение к административной или уголовной ответственности.

“Такого еще не было в мировой практике - вызывать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые совета расстреливали по ночам, но вот так, вызывать на допрос в якобы европейской стране в 21 веке, думаю, просто невозможно. Разве что в Северной Корее. Эта власть упивается своим всесилием. Она натравливает СБУ на ученых. Почему СБУ? Скажите, почему не МВД, не прокуратура, почему СБУ? Они хотят запугать ученых. Почему этот следователь из СБУ не придет и не поговорит с учеными? Он хочет наслаждаться своим всесилием и страхом ученых? Я участник этого движения “1 декабря”, сегодня у меня встреча с другими и хочу сказать: нас же скоро будут паковать пачками. Я на президентских выборах был против всех. А сегодня я понимаю, как мы ошиблись”, - заявил Е.ГОЛОВАХА.