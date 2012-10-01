Эксперты: избирательный барьер преодолеют четыре партии (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, представленные на пресс-конференции в Киеве.

При этом мнения экспертов почти разделились относительно первенства Партии регионов или ВО «Батькивщина» и относительно третьего места «УДАРа» или КПУ.

Менее половины экспертов прогнозируют прохождение в Верховную Раду ВО «Свобода» и только четверо из 49 – попадание в парламент партии Наталии Королевской «Украина - Вперед!»

По мнению большинства экспертов, наиболее успешно избирательные кампании проводят КПУ, «УДАР» и Партия регионов. Вместе с тем избирательные кампании партии «Украина - Вперед!», «Батькивщины» и партии «Наша Украина» эксперты считают наименее успешными.

Самую лучшую избирательную программу, по мнению экспертов, имеет партия «УДАР Виталия Кличко». На втором месте – «Батькивщина». Однако значительная часть экспертов указала, что ни одна партия не имеет хорошей избирательной программы.

Абсолютное большинство экспертов считают, что самые лучшие финансовые возможности имеет Партия регионов, а также партия «Украина - Вперед!». Так же абсолютное большинство экспертов считают, что Партия регионов имеет самый большой административный ресурс.

Самую квалифицированную команду, по мнению экспертов, имеют Партия регионов, «УДАР» и «Батькивщина».

«Грязные» методы и технологии в отношении политических соперников больше всего применяет Партия регионов. Другие партии упоминались экспертами в 5 раз реже.

По убеждению экспертов, партийная система Украины в основном или совсем не соответствует демократическим стандартам. Это несоответствие прежде всего проявляется в тесной связи партий с олигархическими структурами, отсутствии идеологии и четкой программной составляющей. Среди других факторов недемократичности партийной системы в Украине эксперты отметили непрозрачность финансирования партий, отсутствие коммуникации с гражданами и внутрипартийной демократии.

Опрос экспертов проводил фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива с 24 по 28 сентября 2012 года. Всего были опрошены 49 экспертов.