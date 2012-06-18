Прокурор говорит, что в обстреле депутатов никакой политики не обнаружили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Черновцах.

По словам прокурора, досудебным следствием установлено, что в тот день, 15 июня, в селе Чертория проходил этнофестиваль «На гостини до Івана» («В гости к Ивану») по случаю дня рождения известного украинского кинорежиссера Ивана Миколайчука. «В это время будущий виновник и организатор вооруженного нападения в Вашковцах занимался там торговлей. Между ним и одним из пострадавших на почве личных неприязненных бытовых отношений возник конфликт, во время которого последний ударил кулаком в лицо предпринимателя в присутствии его 10-летней дочки и односельчан», - заявил прокурор края.

Он добавил, что именно после этого оскорбленный мужчина организовал группу из 17 человек, которые впоследствии прибыли на трех автомобилях в поселок Вашковцы и совершили «разборки с обидчиками», применив оружие.

Прокурор Буковины также отметил, что двое пострадавших, которые являются депутатами местных советов от партии «Фронт Змін», во время допроса сами отметили, что "никакой политики в конфликте не было, а исключительно лишь хулиганские действия".

Кроме этого, заявил П.Коваль, отец одного из активных виновников трагедии «сам является депутатом одного из районных советов также от партии «Фронт Змін».

«Поэтому заявление некоторых СМИ, распространивших слухи о том, что данный конфликт имеет политическую основу и связан с избирательными гонками, является сплошной инсинуацией», - подчеркнул П.Коваль.

Прокурор Буковины сообщил окончательную версию трагических событий, которой владеет областная прокуратура

В частности, по его словам, 15 июня вечером в помещении бывшего универмага г. Вашковцы группа с 10 местных и приезжих буковинцев смотрела футбольный матч. Около 21 часа туда вошли 17 человек и начали хаотическую стрельбу из револьверов под патроны Флобера калибра 4 мм и применили газовый баллончик. В результате были ранены три буковинца.

Один из них – 39-летний частный предприниматель – после госпитализации в городскую больницу умер. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от механической асфиксии, в результате аспирации желудочного содержания. Двое других пострадавших также были доставлены в больницу с ранениями.

По факту смерти и совершения хулиганских действий УМВД Украины в Черновицкой области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. В порядке ст.115 УПК Украины двое, один из которых и произвел выстрелы, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Еще двое находятся в розыске.

«Досудебное следствие продолжается. Ход расследования этого резонансного уголовного дела взят на особый контроль генеральным прокурором Украины Виктором Пшонкой», - подчеркнул прокурор Буковины.