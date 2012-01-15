Специалисты университета предлагают переименовать улицу Васильковую

В Чернигове названия ряда улиц согласуют с украинским правописанием.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей горсовета, соответствующее решение приняла комиссия по упорядочению наименований улиц г. Чернигова под руководством секретаря городского совета Олега ШЕРЕМЕТА.

По информации отдела связей с общественностью, с письмом о необходимости переименования русифицированных названий улиц города в комиссию обратились председатель Черниговской областной организации УНП Владимир СТУПАК и председатель Черниговской областной организации Всеукраинского общества "Просвіта" им. Т. Шевченко Василий ЧЕПУРНЫЙ.

По просьбе Черниговского городского совета профессорско-преподавательский состав кафедры украинского языка и литературы Черниговского национального педагогического университета им. Шевченко предоставил перечень улиц города с исправлениями. В частности, специалисты университета предложили переименовать улицу Васильковую – на Волошкову, улицу Гнедаша – на Гнидаша, улицу Кузнечную – на Ковальську, улицу Музыкальную – на Музычну, улицу Сиреневую – на Бузкову и др.

Комиссия горсовета приняла решение о внесении изменений в Перечень улиц города, согласно с заключением специалистов по украинскому языку, и решила вынести этот вопрос на рассмотрение исполнительного комитета.

Кроме того, комиссия рассмотрела предложение Совета ветеранов ПАО "Химволокно" о присвоении имени первого директора завода синтетического волокна Вячеслава Радченко одной из улиц города Чернигова. Члены комиссии решили с целью увековечение памяти В.Радченко присвоить его имя городскому Дворцу культуры и решили вынести этот вопрос на рассмотрение исполнительного комитета и городского совета.