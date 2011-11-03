Акимова объяснила, почему буксуют реформы Януковича

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины - Представитель Президента в Кабинете министров Ирина АКИМОВА заявляет, что эффективное внедрение реформ в стране требует системного подхода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом И.АКИМОВА сказала на расширенном заседании правительства с участием членов Комитета по экономическим реформам.

По ее убеждению, определенное торможение в реализации Национального плана действий на 2011 год связано, в том числе с наскоро принятыми решениями.

По словам И.АКИМОВОЙ, к середине октября 2011 года многие рабочие группы отставали от плана в своей деятельности, а за последние недели было подано 20% проектов постановлений от общего объема задач Нацплана. И.АКИМОВА отметила, что это формально наполовину улучшило показатели выполнения документа, однако качество значительного количества поданных актов невысокое.

«Наскоро принятые акты требуют существенной доработки. Такой подход очень рискованный, поэтому реформы требуют системной работы», - сказала первый заместитель главы Администрации Президента.

На сегодня, отметила И.АКИМОВА, выполнены лишь 58% предусмотренных Нацпланом мероприятий, еще 28% - выполнены частично, 14% - не реализованы вообще. Среди причин такого состояния дел она назвала отсутствие подзаконных актов к принятым законам, низкую исполнительную дисциплину, формальное отношение к работе. «Все нерешенные проблемы в реализации Национального плана – это риски для восприятия реформ обществом. С другой стороны – это риски для международного восприятия Украины», - отметила первый заместитель главы Администрации.

По словам И.АКИМОВОЙ, для более эффективной реализации реформ в дальнейшем решено предусмотреть в Нацплане-2012 систему выравнивания интенсивности деятельности рабочих групп, внедрения эффективных механизмов мониторинга деятельности региональных комитетов, налаживания координации между министерствами и ведомствами.

Среди положительных результатов внедрения реформ в 2011 году первый заместитель главы Администрации назвала сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию; упрощение процедуры ликвидации бизнеса по собственному желанию; внедрение в отдельных регионах и городах пилотных проектов по оказанию медицинских услуг, льгот, использованию социальных карточек и тому подобное.