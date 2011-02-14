Донецкий губернатор понял, что если женщины просят, надо что-то делать

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК срочно поручил своим подчиненным подготовить предложения по решению проблемных вопросов, поднятых сегодня в Донецке женами шахтеров.

Об этом А.БЛИЗНЮК, который сейчас находится в командировке в Киеве, сообщил корреспонденту УНИАН.

«Я глубоко обеспокоен обращением жен шахтеров, и срочно поручил подготовить предложения по решению поднятых ими вопросов в обращениях к власти”, - сказал председатель Донецкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке больше 50 жен горняков из города Шахтерск пикетировали облгосадминистрацию, а затем заблокировали вход в здание, требуя от власти повышения социальных стандартов.

Организатор акции, председатель общественной организации «Жены шахтеров» Галина ЛЕБЕДЕВА заявила, что женщины, в частности, требуют от власти повысить тарифные ставки горнякам, пересмотреть неправильно начисленные пенсии, остановить рост стоимости коммунальных услуг без повышения зарплат и пенсий и тому подобное.