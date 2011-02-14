ІІІ Международная выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров» и І Международный салон «Модная кукла»

С 25 по 27 февраля в Международном выставочном центре редакция журнала «Модный журнал» проводит ІІІ Международную виставку-ярмарок рукоделия и ремесел «Золотые руки мастеров». Вместе с выставкой состоится событие, посвященное современной кукле, «Cалон авторской куклы «Модная кукла».

Торжественное открытие выставки состоится 25 февраля в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта 25 и 26 февраля с 10 до 19 часа, 27 февраля — до 17 часа.

Место проведения — Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15, павильон №1.

Выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров» и салон «Модная кукла» соберут на своей площадке мастеров бисероплетения, вышивки, батика, вязания, гончаров, художников-кукольников и мастеров других видов современных хобби.

Посетители смогут не только полюбоваться произведениями искусства, но и приобрести их непосредственно у самих мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер-классах. Там можно будет не только получить знания по определенному виду рукоделия, но и собственноручно изготовить предложенное изделие. Лепка авторской куклы, технология «Лемпворк» - изготовление бусин из стекла, плетение фриволите, кружев на коклюшках, роспись тканей, вышивка бисером, изготовление куклы-мотанки и аксессуаров для кукол из дерева, кожи, металла — тематика мастер-классов выставки. Детально с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки http://biserknitting.com/.

В рамках выставки состоится финал ІV Международного конкурса «Волшебный бисер», в котором примут участие 32 мастерицы из Украины, России, Польши и Германии. Посетители выставки смогут увидеть свыше 100 эксклюзивных конкурсных работ, выполненных в разных техниках, которые экспонируются впервые, и расширить свое представление о современном искусстве бисероплетения. Также будут подведены итоги конкурсов по вязанию, батику, вышивке и конкурс «Модная кукла».

В салоне «Модная кукла» принимают участие свыше 30 художников-кукольников из Киева, Донецка, Николаева, Ужгорода, Москвы, Ярославля и Харькова.

Экспозиция Государственного музея игрушки познакомит с творческим достоянием талантливых скульпторов-кукольников и художников. Каждый взрослый получит возможность хотя бы на час вернуться в детство, а малыши - насладиться увиденным.

На главной сцене Украинское общество БЖД презентует коллекцию японских шарнирных кукол. В программе: показы коллекций вязаной одежды, вечерних и повседневных украшений, яркие выступления хореографических коллективов «Скарлет», детской студии «Улыбка солнца», продюсерской студии «PARADIZ», выступление солістки Национальной оперы, народной артистки Украины Ирины ДАЦЬ, дуэта «Макоша», студии «АРТ-бисер» - исполнителей восточных танцев.

Приглашаем на выставку-ярмарок «Золотые руки мастеров» и салон «Модная кукла».

«Модный журнал» - ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. Бисероплетение, батик, фотоуроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, конкурсы и выставки.

Контактная информация: телефон +380 68 358 35 50, факс: 044 559 56 45; e-mail: fairybeads@mail.ru

Корпоративный сайт http://www.biserknitting.com/fev_2011_o_vistavke.html

Контактное лицо: Шуманский Юрий Викторович.