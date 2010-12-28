МИД РФ: заявления США и ЕС по делу Ходорковского являются давлением на суд

Заявления США и Евросоюза по делу экс-главы «ЮКОСа» Михаила ХОДОРКОВСКОГО являются давлением на суд.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В связи с заявлениями, прозвучавшими в Вашингтоне и ряде столиц Евросоюза, по поводу процесса над М.ХОДОРКОВСКИМ и Платоном ЛЕБЕДЕВЫМ, хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что данный вопрос относится к компетенции судебной системы Российской Федерации. Попытки оказывать давление на суд неприемлемы», - говорится в заявлении.

МИД РФ напоминает, что Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ в недавнем интервью с руководителями ведущих российских телеканалов подчеркнул, что никто не вправе вмешиваться в прерогативы судебных органов.

В то же время, российские дипломаты отмечают, что в случае с М.ХОДОРКОВСКИМ и П.ЛЕБЕДЕВЫМ речь идет о серьезных обвинениях в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. В любой стране подобные деяния относятся к уголовно наказуемым. В США, кстати, за них дают пожизненные сроки тюремного заключения, отмечается в заявлении.

«Суждения о каком-то избирательном применении правосудия в России безосновательны: в российских судах рассматриваются тысячи дел, касающихся ответственности предпринимателей перед законом. Рассчитываем, что каждый будет заниматься своим делом - и у себя дома, и на международной арене», - отмечают в МИД России.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Хамовнический суд Москвы признал М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА виновными в разворовывании нефти в дочерних компаниях «ЮКОСа» с целью личного обогащения

Российская прокуратура требует приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы.

В тот же день Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК заявил, что дело российского бизнесмена М.ХОДОРКОВСКОГО стало символом ситуации с правами человека в России.

В свою очередь, Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН заявила, что обвинительный приговор М.ХОДОРКОВСКОМУ и П.ЛЕБЕДЕВУ оказывает негативное влияние на репутацию России в том, что касается обеспечения прав человека и улучшения инвестиционного климата.