Лидер фракции ПР: бюджет никогда не бывает хорошим
Зато не "под елочку" приняли
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверен, что по результатам первого полугодия 2011 года будут увеличены социальные выплаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что правительством Украины сделан акцент на том, что «при условии развития экономики мы все-таки ожидаем, что после реформирования экономика начнет развиваться и улучшится наполняемость ресурсами наших учреждений, и мы сможем по результатам первого квартала и по результатам первого полугодия следующего года пересмотреть данный бюджет в сторону увеличения социальных выплат».
Он подчеркнул, что «это, пожалуй, первый год, когда мы до Нового года, а не под елочку принимаем бюджет».
По словам А.ЕФРЕМОВА, остается еще неделя работы для принятия бюджетов на местных уровнях. Он подчеркнул, что реально будет принять бюджеты на местах в том случае, если проводилась тесная работа вместе с Кабинетом министров по подготовке проекта государственного бюджета.
Как заявил А.ЕФРЕМОВ, «бюджет никогда не бывает хорошим». «Всегда находятся люди, которые говорят, что ему что-то не додали, особенно это видно по тем истерикам, которые устраиваются в зале», - добавил он.
По его словам, в таких случаях речь «вряд ли идет об интересах, обусловленных интересами громады».
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что в бюджете на 2011 год при подготовке для принятия были выделены дополнительные средства для выпуска школьных учебников, для программы «Школьный автобус», а также выделено более 150 млн. грн. для медицинских учреждений.