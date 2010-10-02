Тимошенко: тот, кто сегодня со мной, осознанно взял билет на войну

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не считает себя безгрешным политиком.

Об этом она сказала в интервью журналу «Фокус» за 1 октября 2010 года.

«Я признаю свои ошибки и имею здравый смысл, чтобы их исправлять», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Об оценке ее работы в должности премьер-министра, считает Ю.ТИМОШЕНКО, нужно спрашивать у людей: «Сегодня каждый может сравнить, как мы все вместе проходили кризис - тяжело, но достойно, и что происходит сейчас. Cегодня и без экономического кризиса в стране полный экономический развал”.

“Возможно, - отметила экс-премьер, - я что-то делала не так, ведь такой кризис страна и мир переживали впервые. Сейчас вся власть в руках одного человека. Этот человек даже сказал, что сейчас в страны только один водитель. Судя по стремлению унизить свободу, да и по результатам в экономике и социальной сфере, этот водитель никогда даже не сдавал экзамен на права».

Тем не менее, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня шансы Украины осуществить судьбоносные перемены значительно врзрастают. «Народ и элиты видят работу политического «бульдозера» в действии и очень быстро прозревают», - отметила лидер оппозиции.

Говоря о бывших членах своей команды, которые после президентских выборов пополнили ряды правящей коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что это люди, которые хотели «на идеалах и на борьбе делать деньги». «Очень много политической грязи пристало к ногам нашей партии во время моего премьерства. Моя вина, что не всех разглядела», - сказала она.

«Я прощаю слабых людей. Тот, кто сегодня со мной, осознанно взял билет на войну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.