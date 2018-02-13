У Порошенко опровергли связь с самолетом, которым Саакашвили вывезли из Украины

В Администрации президента утверждают, что частный самолет, на который посадили Саакашвили, не имеет отношения к Порошенко.

В Администрации президента опровергают информацию о том, что чартерный самолет, которым вывезли из Украины в Польшу Михеила Саакашвили, якобы принадлежит офшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал Горковенко.

Напомним, ранее народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит офшорной компании с Панамы, якобы связанной с президентом Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

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Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращено в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

В дальнейшем в Государственной миграционной службе Украины заявили, что лидера партии «Движение новых сил» передали в Польшу по процедуре реадмиссии.