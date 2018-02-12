Саакашвили выдворили из Украины – ГПСУ

Как подчеркнули в Госпогранслужбе, политик находился на территории Украины незаконно.

Лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в соответствии с имеющимися судебными решениями выдворили из Украины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Читайте такжеВ партии Саакашвили заявляют, что его задержали сотрудники ГоспогранслужбыКак напомнил спикер ГПСУ в Facebook, 22 сентября прошлого года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

Кроме того, 3 января этого года Окружной админсуд Киева отказал политику в исковых требованиях к государственной миграционной службе по признанию его беженцем, а 5 февраля Киевский апелляционный админсуд повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем.

«В соответствии с приведенными выше судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, из которой прибыло, нарушая отечественное законодательство», - подытожил Слободян.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Михеила Саакашвили задержали в Киеве. Впоследствии в СМИ появились сообщения, согласно которым политик вылетел в Польшу.