Саакашвили вывезли из Украины чартерным самолетом оффшорной компании Порошенко - нардеп

23:04, 12 февраля 2018
Политика
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Михеил Саакашвили / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Луценко.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко", - написал Луценко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» в Киеве в ресторане «Сулугуни» и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.

В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Теги: #Михеил Саакашвили#депортация Саакашвили
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