Саакашвили вывезли из Украины чартерным самолетом оффшорной компании Порошенко - нардеп

Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит оффшорной компании, якобы связанной с президентом Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Луценко.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко", - написал Луценко в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» в Киеве в ресторане «Сулугуни» и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.

В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.