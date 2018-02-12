Пограничная служба Польши объявила о принятии в Польше Саакашвили.

Лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили уже находится на территории Польши.

Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы Польши.

«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территорию Республики Польша», - говорится в сообщении.

Также отмечается: «Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был принят положительно».

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Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook, что пообщался по телефону с Саакашвили, тот уже в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане "Сулугуни", после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства. «Сегодня военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Нацполиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», - говорится в сообщении в Facebook пресс-серетаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Он также отметил, что во время задержания политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».