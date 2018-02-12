Саакашвили уже находится на территории Польши

18:27, 12 февраля 2018
Политика
575 0
обновлено
Саакашвили уже в Польше / фото УНИАН

Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы Польши.

«Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территорию Республики Польша», - говорится в сообщении.

Также отмечается: «Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был принят положительно».

Читайте такжеСМИ стало известно, как Саакашвили вывезли из аэропорта "Борисполь"

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook, что пообщался по телефону с Саакашвили, тот уже в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане "Сулугуни", после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства. «Сегодня военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Нацполиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», - говорится в сообщении в Facebook пресс-серетаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Он также отметил, что во время задержания политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Саакашвили в Польше#депортация Саакашвили#Саакашвили в Варшаве
Новость в сюжете: Депортация Саакашвили