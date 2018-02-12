В Киеве задержали Саакашвили (видео)

Саакашвили задержали по запросу Миграционной службы, сообщают СМИ.

В Киеве в ресторане "Сулугуни" на Музейном переулке задержали лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

В комментарии ТСН.ua задержание политика подтвердил его соратник Давид Сакварелидзе.

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"Михеила задержали спецназовцы, его увезли в неизвестном направлении", - сказал он.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, Саакашвили задержали по запросу Миграционной службы.

Сообщается, что политика задержали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба".

Видео с тем, как силовики врываются в ресторан, опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 9 февраля соратник лидера «Руху новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что спецподразделение СБУ «Альфа» намерено задержать Саакашвили в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая, 1).

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии УНИАН опровергла это сообщение. «Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.