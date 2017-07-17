Хуг: Возможности ОБСЕ для наблюдения в Дебальцево ограничены, миссия имеет лишь частичный доступ к железнодорожным путям

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что возможности миссии для наблюдения в оккупированном Дебальцево ограничены.

Об этом он сказал на брифинге во время скайп-включения из Дебальцево в украинском кризисном центре.

В частности, Хуга попросили прокомментировать сообщения в различных СМИ, что на железнодорожную станцию в Дебальцево из России приходят эшелоны с боеприпасами и вооружением в поддержку боевиков. В частности, его попросили подтвердить или опровергнуть прибытие в Дебальцево военных эшелонов.

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"У нас есть частичный доступ к определенным железнодорожным сооружениям в Дебальцево, включая железнодорожную станцию, которая находится в нескольких метрах от передовой патрульной базы, с которой я сегодня провожу брифинг. Мы также осуществляем где-либо мониторинг вдоль железнодорожного полотна, и как только нам это позволяет доступ. Мы часто сталкиваемся с ограничениями в этом районе, чтобы проводить наблюдения", - заявил Хуг.

При этом он добавил, что все, что миссия фиксирует и слышит, она отражает в отчетах, доступных широкой публике. Также он сказал, что миссия не делает выводов из того, что видит, а отчитывается об увиденном.

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Также представитель СММ сказал, что миссия продолжит наблюдать за ситуацией в Дебальцево в том случае, если ей разрешат это делать, и в частности, вдоль железнодорожных путей, которые в этом городе не контролируются украинским правительством.

Как известно, в штабе АТО и в украинской разведке периодически сообщают, что в Дебальцево с территории Российской Федерации по железной дороге доставляются боеприпасы и снаряды.