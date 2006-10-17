В Украине не существует угрозы двух центров исполнительной власти.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал профессор, доктор политических наук Сергей ТЕЛЕШУН.

Он отметил, что появление сразу двух вариантов проекта закона о Кабинете Министров стоит рассматривать „как проявление политической конкуренции, и это в целом позитивное явление”.

„Важно лишь, чтобы в этих соревнованиях государство, органы государственной власти были способны осуществлять свои конституционные полномочия и не допустили в политическом пространстве Украины нелегитимных, силовых действий. Все что угодно можно: спорить, ругаться, отвечать промульгацией на контрассигнацию, но все должно оставаться в системе легитимных действий”, – сказал эксперт.

С.ТЕЛЕШУН также выразил обеспокоенность сохранением за государством властных функций. „Есть признаки того, что государство теряет функции арбитра по общественному договору между гражданами и властью, передав часть этих функций основным финансово-промышленным группам, их политическим надстройкам. Потому что основные функции – это вопрос налоговой, регуляторной политики, прозрачность кадровой политики. И когда для граждан такая политика является непонятной, чужой, то это перерастает в проблему государства”, – пояснил эксперт.

По его словам, „опасной для Украины является проблема наличия устойчивых признаков формальной, нестабильной демократии, ведь можем говорить не о содержательном, а о формальном наполнении демократических институтов в нашей стране”.

С.ТЕЛЕШУН отметил, что “в Украине отсутствует традиционное правило, у нас нет традиций выполнения политических соглашений, а это тянет за собой искушение заключения тысяч новых и новых документов, которые не имеют юридической силы”. “Это провоцирует, в первую очередь, попытки пересмотра законодательного массива, исходя из принципа политической целесообразности. Отсюда у общества нет доверия к законодательному полю”, - считает С.ТЕЛЕШУН.

Он высказался за усиление политических функций главы государства. „Наша смешанная форма политического строя требует усиления политических функций Президента как своеобразного интеллектуального провайдера общественной мысли, премьер-министр должен стать общественным менеджером, а председатель Верховной Рады – спикером, организатором деятельности парламента. К сожалению, сегодня наблюдаем борьбу за звание „не первого, но и не второго”, - сказал С.ТЕЛЕШУН.