Турчинов призвал провайдеров начинать блокировать российские соцсети, не дожидаясь писем от СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал провайдеров не ждать письма от Службы безопасности Украины и начинать блокировать социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы Yandex и Mail.ru.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сообщил журналистам в Киеве.

«Пока СБУ готовит информационное письмо, которое, я надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры, я обращаюсь к украинским провайдерам - не ждать информационного письма от СБУ, а с воодушевлением начинать выполнять решение СНБО, и уже сегодня начинать блокировать российский контент», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». В списке санационном списке юридических лиц - ряд компаний, сайтов и социальных сетей.