Тимошенко натравит на Ющенко международных сыщиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратится в международную неправительственную организацию Global Widness для проведения объективного расследования возможной причастности высшего руководства Украины к спекулятивной девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге для журналистов в Кабинете министров.

«Я отдаю себе отчет, что наши украинские силовые структуры, я имею в виду Генеральную прокуратуру и СБУ, не будут расследовать эту макромегапреступную операцию, потому что все они зависят от Президента или от команды Дмитрия ФИРТАША, который имеет своих представителей в Партии регионов – это ЛЕВОЧКИН и БОЙКО, которые могут влиять, в том числе, и на руководство Партии регионов, чтобы не проводить честное расследование. Именно поэтому я сегодня приняла решение. Я, как руководитель правительства, обращаюсь в международную неправительственную организацию, которая занимается антикоррупционными расследованиями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что ранее правительство обращалось в Global Widness для проведения независимого расследования по «РосУкрЭнерго» и по группе Д.ФИРТАША.

«Эта организация обнародовала свой развернутый отчет, и были обнародованы заявления о том, что «РосУкрЭнерго» является наиболее корумпированной структурой, которая работала между Россией и Украиной и разрушала рынок природного газа в Украине. Сейчас тот же человек и та же самая группа стоит во главе макрофинансовых сделок и махинаций», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что намерена передать Global Widness всю информацию о том, что происходило на финансовом рынке Украины за последние несколько месяцев.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что одновременно обратится в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование по фактам резкой девальвации гривни.

«Но я убеждена, что, к сожалению, они сегодня будут скорее «крышей» таких преступных сделок, чем реальным органом, который сможет установить преступление и наказать виновных», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.