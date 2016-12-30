Рада должна поскорее выйти для принятия решения относительно нового состава ЦИК после согласования кандидатур - Парубий

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью УНИАН.

При этом он отметил, что было обращение двух фракций парламента с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса, пока не завершатся политические дискуссии по этому поводу.

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«Я уже говорил, что самая большая опасность – когда будут сняты предыдущие члены ЦИК, а новые не будут назначены. И я неоднократно говорил по этому поводу с президентом. Мы даже договорились, что он допускает замену того или иного кандидата в дискуссии с фракциями, чтобы кандидатура на должность члена ЦИК все же нашла поддержку в сессионном зале», - сказал Парубий.

Председатель ВР считает, что последние события, связанные с расследованием НАБУ дела в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского, должны были бы ускорить изменения в составе ЦИК.

«Последние события должны были бы ускорить процесс рассмотрения и согласования нового состава ЦИК. Я лично настроен на то, чтобы мы поскорее смогли выйти на принятие решения», - отметил Парубий.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде было зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначение 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790).

Вместе с тем в конце сентября представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные главой государства кандидатуры в состав ЦИК и призвали провести консультации и перевнести кандидатуры.