Подпись Охендовского настоящая: НАБУ обнародовало доказательства оригинальности "амбарной книги" Партии регионов (документ)

В НАБУ опровергают информацию о манипулятивности действий агентства в деле о «черной бухгалтерии» ПР. Ведомство на своем сайте обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы «амбарной книги» с подписями, которые принадлежат председателю ЦИК Михаилу Охендовскому. Эти записи в том числе послуживших основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК.

«Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те же дни, когда ставил подписи в «амбарной книге». Например, согласно одной из записей «амбарной книги» 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долл. США, из которых, как считает следствие, согласно имеющихся финансовых документов, положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долл. США», - говорится в сообщении.

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В НАБУ заявили, что согласно экспертизе,проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

Кроме того, в НАБУ подчеркнули, что на сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность «амбарной книги», переданной Виктором Трепаком в НАБУ.

«Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц, кроме вышеуказанных, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в «амбарной книге» за получение наличных денежных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников,среди которых Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрениев получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов. Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

Ранее суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, которая действовать до 13 февраля 2017 года, хотя прокуроры требовали назначить ему залог в сумме 1,292 млн грн.

В то же время судья Соломенского райсуда Киеве Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Михаила Охендовского от должности председателя ЦИК на два месяца.