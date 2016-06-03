Порошенко предложил Раде новый состав ЦИК

16:44, 03 июня 2016
Политика
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Президент подписал представление в Верховную Раду со внесением кандидатур в новый состав Центризбиркома.

фото УНИАН

Об этом Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции

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"Я перед пресс-конференцией подписал письмо в ВР со внесением кандидатур в состав ЦИК. Эти люди представлены в соответствии с законодательством. Мы провели консультации и подает их президент", - сказал Порошенко.

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