Порошенко предложил Раде новый состав ЦИК
16:44, 03 июня 2016Политика
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Президент подписал представление в Верховную Раду со внесением кандидатур в новый состав Центризбиркома.
Петр Порошенко / фото УНИАН
Об этом Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции
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"Я перед пресс-конференцией подписал письмо в ВР со внесением кандидатур в состав ЦИК. Эти люди представлены в соответствии с законодательством. Мы провели консультации и подает их президент", - сказал Порошенко.
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