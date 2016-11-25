Переизбранный премьер Испании заверил Порошенко, что выступает за немедленное предоставление Украине безвиза

Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку официальным Мадридом территориальной целостности и суверенитета Украины, передает пресс-служба президента.

"Испания решительно поддерживает и всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Рахой.

Порошенко высоко оценил позитивное голосование Испании во время рассмотрения в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

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Рахой подтвердил, что Испания всегда будет оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений, в частности, выступает за скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также немедленное предоставление украинским гражданам безвизового режима.

Стороны договорились активизировать усилия для подписания в ближайшее время Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Собеседники высказались за дальнейшее углубление двустороннего политического диалога между Украиной и Испанией и обсудили перспективы обмена визитами.

Как сообщал УНИАН, Испания более 300 дней жила без правительства. Если бы оппозиционеры-социалисты не согласились перестать блокировать назначение Рахоя, представителя Народной партии, в декабре в стране прошли бы третьи за год парламентские выборы.