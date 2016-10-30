Парламент Испании утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

Парламент Испании утвердил лидера правоцентристской "Народной партии" Мариано Рахой в качестве премьера страны, сообщает Би-би-си.

Рахой станет главой кабинета, несмотря на то, что у его партии нет большинства в парламенте.

Это стало возможным после того, как оппозиционная Социалистическая партия воздержалась от голосования. Такой шаг позволил парламентариям проголосовать за формирование правительства меньшинства.

Рахой уже заявил, что назовет новый состав кабинета министров 3 ноября.

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Для него это будет уже второй срок в качестве премьера. Впервые он возглавил кабинет в 2011 году. В 2015 году его партия не сумела на парламентских выборах сохранить за собой большинство.

По итогам голосования выяснилось, что и у других партий недостаточно мест, чтобы сформировать правительство.

Так как партиям не удалось договориться о коалиции, на июнь 2016 года были назначены повторные выборы. Но и они завершились с тем же результатом.

Все это время Рахой был исполняющим обязанности премьера.