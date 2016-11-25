Кортеж Януковича уже прибыл в суд Ростова (видео)

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, по дороге в суд съемочная группа встретила кортеж из нескольких авто, среди которых полицейские с включенными мигалками и машина представительского класса.

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Этот кортеж заехал на территорию суда через черный въезд. Местные журналисты говорят, что такое сопровождение в Ростове видят не часто.

Под судом собралось много представителей прессы, они ждут допрос Януковича и бывшего командующего внутренних войск Шуляка. Вокруг усилены меры безопасности, полиция дежурит на каждом перекрестке.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля в этом деле. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.

Начало допроса Януковича запланировано сегодня на 13.00.