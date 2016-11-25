Сегодня состоится видеодопрос Януковича

Начало допроса Януковича запланировано на 13.00 по киевскому времени.

Помимо бывшего главы государства, суд допросит экс-командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Оба во время видеосвязи будут находиться в Ростовском областном суде в России.

Виктор Янукович и Станислав Шуляк являются свидетелями по делу пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Ранее прокурор по делу экс-«беркутовцев» Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк подтвердил участие Януковича в допросе в режиме видеосвязи и призвал обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским областным судом для допроса экс-президента.

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова выразила сомнение в том, что в Святошинском райсуде состоится запланированный на 25 ноября допрос Януковича в режиме видеосвязи.