"Белавиа" согласовала с Киевом компенсацию за возврат самолета: сумма меньше изначальной - СМИ

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец.

"Кроме нашей авиакомпании, проблемой плотно занимается МИД Беларуси. Со стороны "Белавиа" все необходимые условия выполнены, согласована сумма компенсации за возврат борта, она, кстати, немного уменьшена по сравнению с первоначальной. Вопрос прорабатывается и, надеюсь, будет решен", - сказал он.

Чергинец добавил, что "консультации с "Украэрорух" продолжаются, и мы ожидаем урегулирования ситуации с украинской стороной".

Отмечается, что он не стал называть конкретных сроков, когда украинской стороной может быть выплачена сумма ущерба.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта «Киев» (Жуляны) в Минске, вернуться в Киев. Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антиМайдана. Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.

Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации убытков авиакомпании.