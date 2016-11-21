Всего четверть украинцев считает, что отношения Киева и США станут хуже после победы Трампа - опрос

Таковы данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 18-20 ноября 2016 года.

Наибольшее ухудшение ожидают в Центре и на Юге Украины. Вместе с тем относительное большинство опрошенных (42%) не ожидают никаких изменений в отношениях Украины и США. Только 7% опрошенных украинцев считают, что отношения улучшатся. Согласно результатам опроса, 55% опрошенных граждан Украины следили за ходом выборов президента США. Выборы вызвали больший интерес на западе страны (67%), меньший – на Востоке (48%).

Чаще за выборами следили мужчины, люди среднего и старшего возраста, с высоким уровнем образования и доходов.

Наименьший интерес к выборам в США проявили сторонники «Оппозиционного блока» и Радикальной партии.

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По данным опроса, 39% опрошенных украинцев симпатизировали Хиллари Клинтон, каждый десятый – Трампу, 42% – не симпатизировали ни одному из кандидатов. В числе тех, кто следил за выборами, симпатии украинцев распределились следующим образом: 62% симпатизировали Клинтон, 15% – Трампу. Клинтон больше всего симпатизировали респонденты с высоким уровнем образования и доходов, чаще в городах, в основном на западе и в центре Украины, при этом на востоке и юге преимущественно не симпатизировали ни одному из кандидатов.

По данным опроса, уровень поддержки Клинтон был относительно выше среди женщин, Трампа – выше среди мужчин.

Среди избирателей украинских партий Клинтон чаще всего поддерживали сторонники «Блока Петра Порошенко «Солидарность», «Гражданской позиции», ВО «Свобода», «Хвыли», ВО «Батькивщина» и «Объединение «Самопомич». Вместе с тем сторонники «Оппозиционного блока» чаще симпатизировали Трампу.

В опросе принимали участие респонденты от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - 1200 респондентов. Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 3%.