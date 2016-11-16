Европейские лидеры и НАТО предостерегают Трампа от улучшения отношений с Россией - The Washington Post

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в статье "Европейские лидеры и НАТО предостерегают Трампа от улучшения отношений с Россией", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Предупреждения появились спустя несколько часов после того, как Трамп и Путин разговаривали по телефону и пообещали сотрудничать ради улучшения отношений, которые достигли уровня времен холодной войны после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Трамп часто хвалил Путина во время предвыборной кампании, заявляя, что он является более сильным лидером, чем президент Обама. В ходе кампании республиканец сказал, что если его изберут, он перезагрузит отношения с Кремлем в целях содействия сотрудничеству по целому ряду глобальных проблем, и "рассмотрит возможность" признания Крыма в составе России – шаг, который мог бы узаконить военный переворот, который большая часть мира назвала незаконным. Кремль заявил, что обе команды работают над организацией личной встречи.

Хотя Путин официально не поддерживал кандидата на выборах, подконтрольные Кремлю СМИ расхваливали Трампа и принижали значение демократа Хиллари Клинтон, которая, как считает Путин, поддерживала демонстрантов, участвовавших в протестах против его правления в 2011 и 2012 годах.

Разговор между Трампом и Путиным в понедельник не касался некоторых из наиболее острых проблем, стоящих перед Россией и Западом, таких как Крым и конфликт на востоке Украины, сообщил во вторник представитель Кремля. Днем ранее, Москва заявила, что лидеры обсуждали "урегулирование кризиса в Сирии" и перспективу объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, в частности с "Исламским государством".

Некоторые европейские чиновники удивились, услышав во вторник новости из Кремля, они опасаются, что это может означать, что Трамп дает зеленый свет аннексии Крыма.

Европейские страны, во главе с Германией, решительно выступали против риторики Трампа в отношении России. Во вторник министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен заявила, что избранный президент должен быть осторожным в своих делах с Путиным.

"Оставаться в диалоге с Россией – хороший вариант для нас", - заявила журналистам фон дер Лайен накануне встречи министров обороны Европейского Союза в Брюсселе. "Но для нас также важно не забывать наши принципы. Это означает, что международные законы не должны быть нарушены".

Победа Трампа заставила европейские страны опасаться, что им придется быть более самостоятельными в вопросах безопасности. И не только потому, что будущий американский лидер упоминал этот вопрос в ходе предвыборной кампании, но и потому, что некоторые страны настороженно относятся к зависимости от гарантий безопасности, полученным от лидера, за которым замечены опасно авторитарные тенденции. Министры обороны и иностранных дел ЕС встретились на этой неделе, чтобы завершить разработку проектов по укреплению европейской обороны, которые позволят им отделиться от Соединенных Штатов. Разработка началась еще до выборов в США, но необходимость возросла после неожиданной победы Трампа.

Организация Североатлантического договора – в которой Соединенные Штаты являются самым доминирующим участником – также был потрясена выбором. Пограничные страны, такие как Польша и страны Балтии, пытались предугадывать политические намерения Трампа. Во время избирательной кампании, Трамп заявил, что не будет автоматически придерживаться гарантий безопасности США в Европе и "рассмотрит" возможность отмены санкций в отношении России, которые были введены после аннексии Крыма.

"Вполне нормально, что новоизбранный президент Трамп общается с мировыми лидерами, в том числе, конечно же, с лидером России", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник. Он "уверен", что Трамп выполнит обязательства, которые взяли на себя США.

Но Столтенберг призвал не отказываться от стран, которые пострадали от ударов России в последние годы.

"Мы считаем важным уважать территориальную целостность и суверенитет всех государств, включая Украину", - сказал он.