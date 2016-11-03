Спецпредставитель ФРГ: пока Россия не будет делать что пообещала, до тех пор санкции будут действовать

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Эрлер напомнил, что Германия в 2016 году начала председательствовать в ОБСЕ, когда кризис на востоке Украины уже происходил «полным ходом».

«Мы знали, на какой риск идем, начиная председательство. Но мы сознательно взяли на себя эту ответственность и, во-первых, попытались достичь консенсуса по поводу того, что этот конфликт не может быть решен военным методом либо военным путем, а только политическим путем, то есть путем переговоров или диалога», - заявил Эрлер.

При этом он подчеркнул, что проблемой было то, когда возникал вопрос об имеющихся средствах давления.

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"В этом контексте речь идет о санкциях против России, которая нарушает принципы ОБСЕ и международные договоры, и важно постоянно помнить об этом. Санкции являются частью решения по мирному урегулированию конфликта. И до тех пор, пока Россия не будет делать что пообещала, до тех пор эти санкции будут действовать", - сказал Эрлер.