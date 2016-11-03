Позиция украинской власти относительно проведения референдума о вступлении в НАТО остается неизменной - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко сегодня на пресс-конференции “Помощь НАТО: укрепляя безопасность и устойчивость”.

"Позиция не изменилась, и решение относительно приобретения, поступления и подачи заявки, но подача заявки это уже процесс... будут решать люди. Референдум как был, так и остается на повестке дня", - заявил Шутенко.

"То есть, позиция по референдуму остается неизменной", - добавил он.

Читайте такжеВ НАТО призывают Украину ускорить проведение системных реформ

Как сообщал УНИАН, на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года была принята декларация, в которой сказано, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса. В то же время в документе не содержится каких-либо сроков.

В июле 2016 года результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг”, свидетельствовали, что количество украинцев, которые выступают “за” и “против” вступления страны в НАТО, была почти одинаковой.

Согласно опросу, если бы тогда проводился референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то 37,7% проголосовали бы за вступление в НАТО; 38,2% - против вступления, не принимали бы участия в голосовании - 14,5%, затруднились ответить - 9,7%.

В ноябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко в ответе на петицию относительно членства Украины в НАТО в очередной раз подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в Альянс будет приниматься на референдуме.