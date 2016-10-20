Гройсман рассказал о желании наказать "накачанных спортсменов", которые нарушают закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время коллегии Министерства внутренних дел.

«Ваша (полиции) задача – ловить преступников и сажать их за решетку. Это вызов для нас. Мы должны построить наконец-то европейскую страну. Я когда вижу, когда хорошо накачанные спортсмены позволяют на глазах Нацполиции нарушать закон, у меня есть желание приехать туда и стать на сторону Национальной полиции, чтобы наказать этих негодяев», - заявил он.

Кроме того премьер заявил, что берет под личный контроль состояние дел в уголовном розыске. Он пообещал, что обеспечит потребность уголовного розыска в материально-техническом обновлении.

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«Я беру на себя обязательства совместно с министром. Мы обеспечим 100% потребность в материально-техническом обновлении уголовного розыска в Украине. Назовите нужную цифру, и она будет обеспечена для того, чтобы мы создали нормальный климат и рабочую атмосферу в работе уголовного розыска. Сделайте типовые потребности, и мы сможем их удовлетворить. Мы требуем от вас качественной и самоотверженной работы. Я беру под личный контроль состояние дел в уголовном розыске с точки зрения обеспечения», - заявил Гройсман.

Напомним, Министерство внутренних дел в следующем году будет недофінансованим на 19 млрд грн.

Об этом журналистам сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, в 2017 году Минфин предлагает ведомству 41 млрд грн., вместо необходимых 60 млрд грн.

«Необходимый минимум для продолжения реформ и обеспечения заработных плат - 60 млрд. А нам предлагают всего 41 млрд грн.», - отметил Шкиряк, добавив, что в случае, если в Минфине не пересмотрит свою позицию, то даже возникнут трудности с выплатой зарплат.