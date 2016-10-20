Гройсман рассказал о желании наказать "накачанных спортсменов", которые нарушают закон
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов стать на сторону Нацполиции, когда видит, как на глазах правоохранителей нарушают закон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время коллегии Министерства внутренних дел.
«Ваша (полиции) задача – ловить преступников и сажать их за решетку. Это вызов для нас. Мы должны построить наконец-то европейскую страну. Я когда вижу, когда хорошо накачанные спортсмены позволяют на глазах Нацполиции нарушать закон, у меня есть желание приехать туда и стать на сторону Национальной полиции, чтобы наказать этих негодяев», - заявил он.
Кроме того премьер заявил, что берет под личный контроль состояние дел в уголовном розыске. Он пообещал, что обеспечит потребность уголовного розыска в материально-техническом обновлении.
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«Я беру на себя обязательства совместно с министром. Мы обеспечим 100% потребность в материально-техническом обновлении уголовного розыска в Украине. Назовите нужную цифру, и она будет обеспечена для того, чтобы мы создали нормальный климат и рабочую атмосферу в работе уголовного розыска. Сделайте типовые потребности, и мы сможем их удовлетворить. Мы требуем от вас качественной и самоотверженной работы. Я беру под личный контроль состояние дел в уголовном розыске с точки зрения обеспечения», - заявил Гройсман.
Напомним, Министерство внутренних дел в следующем году будет недофінансованим на 19 млрд грн.
Об этом журналистам сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, в 2017 году Минфин предлагает ведомству 41 млрд грн., вместо необходимых 60 млрд грн.
«Необходимый минимум для продолжения реформ и обеспечения заработных плат - 60 млрд. А нам предлагают всего 41 млрд грн.», - отметил Шкиряк, добавив, что в случае, если в Минфине не пересмотрит свою позицию, то даже возникнут трудности с выплатой зарплат.